Politie zoekt getuigen plofkraak

Om 04.25 uur kreeg de politie melding van de plofkraak. Ter plaatse bleek een explosie plaatsgevonden te hebben. Een gevel, waar een pinautomaat in gezeten had, was ernstig beschadigd geraakt. Boven de automaat waren appartementen gevestigd. De bewoners van een aantal daarvan werden verzocht hun pand tijdelijk te verlaten.

De politie stelt een (forensisch) onderzoek in. Onduidelijk is nog of er iets is ontvreemd.

Door een getuige is een brom- of motorscooter gezien met twee personen erop die wegreed in de richting van De Nieuwe Molenaarslaan. Wellicht gaat het hier om getuigen of om personen die iets met het misdrijf te maken hebben.

2018154711