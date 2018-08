Straatrover wordt herkend

Om 15.30 uur meldde een 71-jarige vrouw uit Haarlem dat zij juist beroofd was bij een pinautomaat aan het Rivieraplein in haar woonplaats. Toen de vrouw had gepind, werd het geld uit haar handen gerukt door een man, die er rennend vandoor ging. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Het slachtoffer kon een goede omschrijving van de verdachte geven. Hierop werd hij herkend door de politie. Toen een getuige zich naar aanleiding van een Burgernetmelding vervolgens meldde dat zij de verdachte had gezien, kon de politie de verdachte snel aanhouden.

De politie bracht de man naar het politiebureau voor verhoor. Hier is hij inmiddels in verzekering gesteld.

2018154281