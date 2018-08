Getuigen gezocht in onderzoek naar overleden man

Vrijdag 3 augustus rond 08.30 uur werd het slachtoffer, een 54-jarige man uit Dreischor, aangetroffen. Direct daarna werd er een grootschalig onderzoek gestart, onder leiding van een officier van justitie. De politie gaat uit van een misdrijf. Getuigen die iets hebben gezien nabij het pand, of informatie hebben die mogelijk belangrijk kan zijn voor het onderzoek worden verzocht zich te melden via 0900 - 8844. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Vrijdag 10 augustus doen agenten tussen 06.45 en 08.30 uur een passantenonderzoek op twee locaties, de Ondernemingsweg en de Hoorn.