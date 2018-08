Waarom de politie niet alles vertelt wat ze doet bij een vermissing

Daarnaast zijn het ook nog eens hoogstpersoonlijke zaken die we als politie niet zomaar met de buitenwereld delen. Omdat we iemands privacy willen beschermen maar zeker ook omdat de opsporing van een vermiste hierdoor in gevaar komt. Als een vermiste mogelijk in handen is gevallen van kwaadwillenden, dan wil je dat deze personen zo min mogelijk weten wat de politie weet en doet. Uiteraard deelt de politie de vermissing via politie.nl, social media, televisie en kranten, zodat iedereen met ons meekijkt en tips met ons deelt. Maar op de achtergrond doet de politie ook veel binnen het onderzoek. Daarin laten we niet het achterste van onze tong zien, ook weer omdat we eventuele kwaadwillenden niet wijzer willen maken.