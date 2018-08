Hoogbejaarde Sliedrechters slachtoffer van laffe babbeltruc

Heeft u de man gisteren, of eerder deze week, gezien in de Paulus Potterstratat, de Adriaan Volkersingel en/of het Van de Houten Willemsplein? Hij was actief tussen 10:00 en 12:00 uur, maar mogelijk heeft hij dus eerder een voorverkenning gedaan. Woont of werkt u in de buurt en heeft u mogelijk camerabeelden die van belang kunnen zijn? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het opsporen van de dader? Neem dan contact op met 0900-8844. Uw informatie anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.