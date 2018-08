Tweede verdachte aangehouden voor overval Straatweg

Het 76-jarige slachtoffer van de overval moest worden opgenomen in het ziekenhuis nadat zij vorige week woensdag de schrik van haar leven kreeg. Omstreeks negen uur ’s morgens belde een man gekleed als postbezorger bij de vrouw aan. De vrouw verwachtte geen pakketje en was zo slim om dus niet zomaar open te doen. Uiteindelijk wist de man toch binnen te komen. Hij duwde de vrouw zo hard dat zij op de grond viel. Na haar te hebben vastbonden liet hij zijn mededaders het huis binnen. De mannen gingen er met onbekende buit vandoor.

Dezelfde avond werd een eerste aanhouding verricht dankzij de informatie van getuigen, een 28-jarige Rotterdammer. Na nader onderzoek van het overvallenteam kon de tweede verdachte, de 35-jarige Vlaardinger, worden aangehouden. De politie blijft onverminderd door zoeken naar de overige daders. Informatie, tips en beelden blijven dan ook van harte welkom. Heeft u de overval zien gebeuren of heeft u de mannen voor of erna nog gezien en nog niet met de politie gesproken? Dan hoort de politie dat graag. Om letterlijk in beeld te brengen wat er die ochtend gebeurde, is de politie ook op zoek naar camerabeelden. Met uw informatie en/of beelden kunt u terecht bij de politie Rotterdam via 0900-8844. U kunt uw informatie anoniem kwijt op 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.