Automobilist rijdt door na aanrijding

De bestuurder reed rond 21.50 uur al slingerend over de Bernhardsingel en raakte daarbij een tegenligger. De Bredanaar stopte niet na de aanrijding. Een medeweggebruiker zag de aanrijding gebeuren en is de auto gevolgd. Hij heeft deze klem gezet zodat de bestuurder niet verder kon rijden. De getuige zag dat de bestuurder achter het stuur zat en via een ballon vermoedelijk lachgas inhaleerde. Agenten hebben de bestuurder aangehouden vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag en het doorrijden na de aanrijding. Hij is meegenomen naar voor verhoor en zijn rijbewijs is ingevorderd. De benadeelde deed aangifte.