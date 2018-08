Man aangehouden na telefonische bedreigingen agent

De man belde woensdagavond meerdere keren naar het servicenummer van de politie. Hij bedreigde in de telefoongesprekken een agent die begin van de avond bij hem aan de deur was geweest na een melding van geluidsoverlast. Ook toen had de man de agent bedreigd en had hij een pikhouweel uit zijn schuur gehaald. Rond 23.00 na weer een telefoontje waarin de verdachte wederom bedreigingen uitte, zijn agenten naar de woning gegaan en hebben hem aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.