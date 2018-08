Politie onderzoekt hoos auto-inbraken in Zeeland

Een autokraker herkent u aan kleine dingen. Autokrakers zijn er in alle soorten en maten, in alle kleuren en vormen. Soms zijn het groepjes van twee of drie man die in één keer een serie auto’s kraken. Op het eerste gezicht zijn ze moeilijk te herkennen. Maar als u even goed oplet, dan zal hun gedrag ze verraden. Want verkenning en een buit zoeken duren veel langer dan de autokraak zelf. Er is slechts 20 seconden nodig om uw auto leeg te halen. Dus let op personen of groepjes personen die doelloos rondlopen of brommertjes die telkens voorbij rijden. Ook een auto die op de parkeerplaats cirkelt of al een tijdje met draaiende motor in de straat staat kan verdacht zijn.