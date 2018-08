Twee aanhoudingen met een bijzonder verhaal

Een landelijk actieve oplichter die geweld niet schroomt wordt gezocht door politie en Justitie. Hij moet nog een gevangenisstraf uitzitten van 730 dagen en heeft zich onlangs schuldig gemaakt aan ernstige bedreigingen aan het adres van zijn ex-partner en stalking.

Het wijkteam Schijndel en het team Coördinatie Executie Taken (CET) gaan samen de uitdaging aan om de 38-jarige voortvluchtige op te sporen. Er worden diverse middelen ingezet, zoals het aftappen van zijn mobiele telefoon, om te achterhalen waar hij verblijft. Al snel wordt duidelijk dat hij op dat moment in het buitenland is. Eind juli laten de gegevens zien dat hij weer in Nederland is. Begin augustus krijgt het team in beeld in wat voor auto hij zich verplaatst en kan een speciale unit een ‘baken’ onder zijn auto plaatsen. Dankzij deze baken kunnen collega’s van de Aanhoudingseenheid hem op 3 augustus 2018 aanhouden in de berging van het appartement van een familielid in Schijndel. Inmiddels zit hij achter slot en grendel in de gevangenis in Grave.