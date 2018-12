De brandweer heeft de brand, die rond 23.00 uur ontstond, geblust. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met de autobrand in verband kan worden gebracht te bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0900-7000.

2018541244