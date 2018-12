Aanhouding na woninginbraak dankzij alerte getuige

Agenten kregen rond 21.45 uur de melding van een mogelijke woninginbraak aan de Woutersweg in Ede. Een buurtbewoner zag een verdacht voertuig bij een woning staan en hoorde vervolgens breek geluiden. De buurtbewoner kon een goede omschrijving en een kenteken geven van de auto die bij de woninginbraak zou zijn betrokken.

Gealarmeerde agenten zagen bij de Zonneoordlaan in Ede een voertuig die aan de beschrijving voldeed. In de auto troffen zij inbrekersgereedschap aan. De inzittende, een 23-jarige man uit Roemenië, is aangehouden.

Bij de woning bleek inderdaad te zijn ingebroken. Er was een raam ingegooid. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt.

De politie onderzoekt de zaak verder. De verdachte is ingesloten en krijgt proces-verbaal.

Meld verdachte situaties!

Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. Gelukkig deed de buurtbewoner in Ede dit wel. Hierdoor kon iemand op heterdaad worden aangehouden. Ziet u iets verdachts bel dan altijd 112. De centralist zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen. Zeker nu we middenin de donkere dagen zitten, is het van belang dat we met elkaar alert blijven.

2018 541166