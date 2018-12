Overval op tankstation, verdachte aangehouden

De overvaller kwam rond 20.30 uur het tankstation binnen en eiste onder bedreiging van een vuurwapen, of iets wat daar op leek, geld van de aanwezige medewerker. Nadat de overvaller een onbekend geldbedrag buit maakte is hij lopend gevlucht. Hij stak de Hogelandsingel over en rende richting de Brinkstraat. Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie startte direct een onderzoek en kon zaterdagochtend 1 december een 15-jarige jongen uit Enschede aanhouden als verdachte van de overval. De jongen is ingesloten voor nader verhoor.

Getuigen

De politie wil graag een compleet beeld krijgen van wat zich heeft voorgedaan. Heeft u voor of na de overval iets gezien of gehoord wat kan helpen in het verdere onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook via 0900-7000.

2018541052