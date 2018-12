20 rechercheurs onderzoeken dood bewoonster Luntershoek Rotterdam

De portiekflat met de woning van het slachtoffer

Hulp is welkom

De politie kan uw hulp goed gebruiken. Zo wil het onderzoeksteam weten hoe de vrouw haar laatste dagen heeft doorgebracht en met wie ze contact had.

De politie komt met name graag in contact met mensen die de laatste dagen iets verdachts hebben gezien in de Luntershoek. Maar ook andere informatie die verder kan helpen in het onderzoek, zoals bijvoorbeeld camerabeelden, is zeer welkom.



Bel de politie

Getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt uw informatie ook kwijt op onderstaand tipformulier of mail uw informatie naar: tgo.rotterdam.team1@politie.nl.