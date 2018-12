Vijf slachtoffers na grote vechtpartij bij café

De politie is een onderzoek gestart naar de ernstige vechtpartij. Zo zijn al diverse getuigen verhoord. Verder werd in de Laurierberg in Roosendaal de auto in beslag genomen, welke vermoedelijk na de vechtpartij wegreed. Het voertuig was beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Rond 11.00 uur is een man (21) uit Roosendaal aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.