Op de Bongerd/Promenade ontstond een ruzie tussen meerdere personen. Dat mondde uiteindelijk uit in een steekincident waarbij een minderjarige jongen gewond raakte. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en wordt daar voorzien van de benodigde medische zorg.



Ter plaatse is tactisch onderzoek en buurtonderzoek opgestart. Daarnaast worden getuigen gehoord. Via een burgernetbericht is de hulp van burgers ingeschakeld. De politie is op zoek naar een 17-jarige blanke jongen, van zo’n 1.85 meter lang. Hij heeft blond haar en draagt een zwarte halflange jas. Bel 0800-0011 als je deze jongeman ziet of gezien hebt. Denk aan je eigen veiligheid en benader hem niet zelf.