Politie onderzoekt explosie shishalounge

Omsreeks 05.00 uur kreeg de politie diverse telefoontjes van buurtbewoners die melding maakten van een explosie bij genoemde Shishalounge. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat de voorgevel fors was beschadigd en er diverse brokstukken op straat lagen. Enkele buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis verlaten, totdat dat bleek dat er geen gevaar meer was. Medewerkers van de Forensische Opsporing en rechercheurs stelden een onderzoek in naar de oorzaak van de explosie. Bij het incident raakte niemand gewond. Getuigen die iets hebben waargenomen voorafgaande aan de explosie of andere infomatie hebben, worden verzocht zich te melden via 0900-8844.