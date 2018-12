Akerboom: 'Samenwerking politie en boa’s intensiveren’

De politie heeft het geweldsmonopolie. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Zoals boa’s die in het buitengebied werken, in hun werk grotere risico’s lopen en niet op back-up van de politie kunnen rekenen. Korpschef Akerboom: ‘Het geweldsmonopolie hoort bij de politie. Het is een onderscheidend criterium in de samenwerking met onze partners. Dat is een principieel standpunt waar wij aan hechten. Maar dat standpunt verplicht natuurlijk ook. De discussie over bewapening van boa’s vloeit voort uit de zorg over de veiligheid van boa’s. Die zorgen deel ik. Boa’s moeten kunnen rekenen op de politie als de nood aan de man of vrouw is. Zij moeten op ons kunnen rekenen en dat gaat nu nog niet altijd goed. Assistentie collega is een bijzonder begrip binnen ons korps en onder collega’s. Dat moet ook gaan gelden voor onze mede-handhavers.’