Zwolle – Politie doet onderzoek naar woningoverval

Iets verdachts gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die rond 22.00 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Willem Barentszstraat. De politie is ook geïnteresseerd in camerabeelden. Heeft u informatie of beelden belt u dan met de recherche via 0900-8844. Als u uw tip liever anoniem doorgeeft, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2018555008