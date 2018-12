Arrestatie na ruzie horecagelegenheid Amersfoort

Op zondag 9 december 2018 kreeg de politie melding van een mogelijke steekpartij in een horecagelegenheid aan de Amerfoortse Noordewierweg. Rond 18.10 uur kwam de politie ter plaatse. Het slachtoffer, een 48-jarige man uit Apeldoorn, werd gevonden in de keuken. De verdachte, een 44-jarige man uit Amersfoort, was op dat moment op de eerste verdieping van het pand.

Het was onbekend of de verdachte gewapend was. De verdachte luisterde in eerste instantie niet naar de agenten. Twee agenten richten hun stroomstootwapen op de verdachte om deze te manen zich over te geven. Het stroomstootwapen werd niet daadwerkelijk gebruikt. De verdachte ging op zijn knieën zitten, waarna hij geboeid kan worden.

Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn werkzaam in de horecagelegenheid en hadden vermoedelijk een arbeidsconflict. De man uit Amersfoort wordt ervan verdacht de man uit Apeldoorn meermaals met een scherp voorwerp tegen het hoofd geslagen te hebben. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.