Verdachten aangehouden voor witwassen en handel in verdovende middelen

Aanleiding voor het onderzoek was informatie dat de Amersfoortse hoofdverdachte onverklaarbaar vermogen uitgaf en de gelden vermoedelijk afkomstig zijn vanuit handel in verdovende middelen. Op basis van aanvullend onderzoek ging de recherche vandaag tot actie over en hield drie verdachten aan.

Bij de zoeking in de woning van de Amersfoortse hoofdverdachte werden een groot geldbedrag, diverse waardevolle goederen zoals exclusieve sieraden en5 auto’s, waarvan 3 exclusieve auto’s, in beslag genomen. Het doel hiervan is het afpakken van crimineel vermogen. Ook werden er in het huis verdovende middelen aangetroffen.

Bij de tweede Amerfoortse verdachte werden onder meer een vuurwapen, verdovende middelen en illegale groeihormonen aangetroffen. Bij de vrouw uit Hoevelaken werden een geldbedrag en een nieuwe elektrische fiets in beslag genomen.

Specialisten van Defensie ondersteunden de zoeking van de recherche. Zij hebben deskundigheid en speciale apparatuur om door muren en objecten te kijken met het doel om verborgen ruimtes te ontdekken.

Alle verdachten zitten vast voor verhoor en nader onderzoek naar hun ondermijnende activiteiten. Het onderzoek wordt voorgezet.

Ondermijning

Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning kan naar de oppervlakte komen in de vorm van onverklaarbaar bezit, intimidaties en machtsposities van (groepen) personen. Criminelen maken daarbij vaak misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties en daarmee is ondermijning niet altijd direct zichtbaar.

Wat kan u doen?

De vermenging van de bovenwereld en de onderwereld is een maatschappelijk probleem. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden.

Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Ziet, hoort, ruikt u onraad? Meld het! Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Anoniem kan ook via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.