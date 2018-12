Handgranaat aangetroffen

Na onderzoek van de politie en de EOD bleek het te gaan om een handgranaat, die geen gevaar voor de omgeving opleverde. De handgranaat is voor nader onderzoek door Forensische Opsporing veiliggesteld. Op 26 november is in dezelfde straat een woning beschoten. De politie neemt in haar onderzoek mee of er een verband tussen deze beide zaken bestaat.

2018237457