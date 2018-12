Onderzoek na aantreffen handgranaat

Vooralsnog tast de recherche in het duister over de exacte toedracht van dit incident en wie hier bij betrokken waren. Vandaag wordt er verder (buurt)onderzoek gedaan. Heeft u afgelopen nacht iets gezien in de omgeving van de 1e Lulofdwarsstraat dat met dit incident te maken kan hebben, of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.