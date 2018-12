Politie zoekt getuigen woninginbraak

Rond 18.20 uur kreeg de politie de melding van een woninginbraak aan de Kwakelweg. Twee in het donker geklede mannen waren in de woning, toen de bewoners thuis kwamen. De verdachten gingen er vervolgens vandoor in een witte bus, waarop één van de bewoners per auto de achtervolging inzette.



Enige tijd later kregen agenten de melding dat een witte bus was aangetroffen ter hoogte van de rotonde aan de N223 bij de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Volgens omstanders stapten de verdachten uit de bus en gingen zij er lopend vandoor. Met honden heeft de politie in de buurt gezocht naar de verdachten, maar niks meer kunnen aantreffen. De bus is voor nader onderzoek in beslag genomen. Van de verdachten ontbreekt elk spoor.



Signalement verdachten

Beide mannen droegen een zwarte jas met capuchon over het hoofd.

Zij zijn allebei ongeveer 1.80 m lang en blank/licht getint.



Iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met dit incident te maken heeft of die hier meer informatie over hebben. Neem dan contact op met de districtsrecherche via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.