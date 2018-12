Politie vindt 125 liter amfetamine en houdt 9 verdachten aan

In een lopend onderzoek naar verdovende middelen deed de politie rond 13.00 uur een inval in de loods. In en rondom de loods hield de politie zes mannen aan. het gaat om Hagenaars van respectievelijk 59, 59, 51, 49, 45 en 22 jaar oud.



Na de inval vonden er vrijdag later op de dag in Den Haag in twee woningen doorzoekingen plaats. Hierbij trof de politie onder meer 125 liter amfetamine aan. Later op de dag hielden agenten bij een van de woningen in Den Haag nog twee verdachten aan, twee 28-jarige Hagenaars . Op zaterdag 8 december werd een negende verdachte, een 74-jarige Hagenaar, in Den Haag aangehouden.



Expertise

Bij de actie zijn ook drugshonden ingezet. Bovendien is expertise ingezet van forensische opsporing, digitale opsporing, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Vijf van de negen verdachten werden maandag 10 december voorgeleid voor de rechter-commissaris en zijn in bewaring gesteld. De overige vier mannen zijn heengezonden, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.



De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een landelijke prioriteit voor de politie en het Openbaar Ministerie. Criminelen die zich bezighouden met drugshandel gebruiken onderling veel geweld en er gaat veel geld om in de wereld van drugs. Het aantreffen van de vuurwapens, de handgranaat en de drugs in dit onderzoek, onderstreept dit nogmaals.