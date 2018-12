Groepje jongens overvallen pakketbezorger Loderstraat

Het werd al donker, zondagmiddag rond 16.45 uur, toen de pakketbezorger aankwam bij de Loderstraat in Rotterdam-Schiebroek. Hij zag een groepje jongens staan, waarbij hij geen goed gevoel had. En zijn gevoel klopte. Al lopend naar het bezorgadres, hoorde de koerier de jongens achter hem aan lopen. Op het moment dat hij aanbelde, kwam de groep om hem heen staan en pakte zijn spullen af. Ook rukte een van de jongens de autosleutels uit zijn handen. In de auto van het koeriersbedrijf gingen ze er vandoor. De politie werd gebeld en startte meteen een onderzoek. De bezorger is opgevangen door de bewoners van het adres. Kort daarna is het bestelbusje teruggevonden op het Meijersplein-Zuid, maar van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie roept daarom getuigen op die iets gezien of gehoord hebben.

Signalement groep jongens

De groep bestond uit vier of vijf jongens, die in het zwart gekleed waren. Twee jongens stapten voorin de VW Caddy en de rest verdween uit het zicht. Heeft u iets gezien van de groep of (her)kent u een van de jongens, of heeft u andere informatie over deze overval? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven. U kunt ook het onderstaande tipformulier invullen.