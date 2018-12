Helpt u de politie Rotterdam deze overval op te lossen?

Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn geld afgeven. Hij raakte niet gewond. De overvaller fietste vervolgens weg in de richting van de Nieuwemeer. De dader was blank, droeg donkere kleding en een muts en capuchon.



Politie zoekt getuigen

Was u getuige van de overval? Of heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan naar 0800-7000.