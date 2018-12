Nieuwe beelden verdachten dodelijke schietpartij Rechthuislaan

De afgelopen maand sprak het rechercheteam met verschillende getuigen en betrokkenen. Vele camerabeelden werden en worden nog steeds uitgekeken. Ook zijn zoekingen gedaan rondom de Rechthuislaan en de Schulpweg, de plek waar de daders de vluchtscooter hebben achtergelaten en in brand gestoken.

Ook riep het team al eerder de hulp van het publiek in via Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Er werden beelden getoond van de daders op de scooter op weg naar de Rechthuislaan. Ook waren er beelden van het daadwerkelijke schieten. Morgenavond besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak. Dit keer met nieuwe beelden van het schieten op de Rechthuislaan vanuit een andere hoek, met beelden van de schutter op de Katendrechtsestraat vlak voor het schieten en van de daders zonder helm op het Schulpplein.



De politie hoopt dat kijkers van het programma de mannen herkennen. Ook wil het team graag in contact komen met de bestuurders van twee auto’s die tijdens het schieten in de Rechthuislaan stonden en daarna weg reden.



Heeft u beelden of informatie, neem dan contact op met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of meldt anoniem via M. 0800-7000. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen bel dan met 079-3458 999.