Onderzoek naar autobranden Vettenoord

De eerste melding kwam om 01.45 uur binnen vanaf de 3e Industriestraat in Vlaardingen. Daar stond een auto in brand. De agenten die via de Taanderijstraat kwamen aanrijden, zagen ook daar een brand, een vrachtwagen. Samen met de eigenaar van één van de autobedrijven begonnen zij deze te blussen tot de brandweer het overnam.



Een omstander vertelde de agenten dat hij even daarvoor ook al een brandje had geblust, eveneens in de 3e Industriestraat. Het achterwiel van een bestelbusje stond hier in brand. Door een emmer water over het wiel te gooien, kon de man deze brand blussen.



De vierde brand werd gemeld tijdens de bluswerkzaamheden. Op de Mercuriusstraat stond een camper in brand. Allevier de branden lijken te zijn aangestoken. In het onderzoek naar de dader(s) zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom.



Heeft u informatie en/of beelden die meer duidelijkheid kunnen geven over de brandstichtingen, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Als u anoniem wilt melden, kunt u contact op nemen met M. via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.