Overvallers slaan toe bij avondwinkel Rotterdam

Rond 20.00 uur drongen twee mannen met een mes de mini-supermarkt binnen, waar op dat moment alleen een personeelslid aanwezig was. Eén van de twee sprong over de toonbank en nam geld mee. Het personeelslid bleef ongedeerd.

Samen renden de mannen ervandoor in de richting van de Vondelweg. Ondanks de inzet van vele agenten op de straat en het speurwerk van de bemanning van een politiehelikopter, wisten de twee daders te ontsnappen. Ze waren beide lichtgetint, droegen donkere jassen en capuchons.



Politie zoekt getuigen

Wie iets gezien van de overval wordt gevraagd contact met de politie op te nemen. Vult u onderstaand tipformulier in of bel naar 0900-8844. Als u uw naam liever niet bekendmaakt kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.