Politie zoekt getuigen van schietincident Jagerslaan Rotterdam

Knallen

Rond 17.20 uur hoorden getuigen meerdere knallen en er zouden meerdere mensen zijn weggerend. De politie was er snel bij, maar trof niemand meer aan. Mogelijk zou één van de betrokkenen wel een woning in de Jagerslaan zijn binnengegaan, maar een doorzoeking van dit huis leverde niets op. Wel vond de politie enkele hulzen die voor nader onderzoek in beslag zijn genomen.



Bel de politie

Het incident zou ter hoogte van het laatste blokje huizen, vlak voor de Sikkelstraat, hebben plaatsgevonden. Heeft u rond 17.15 uur daar iets gezien of heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek? Bel van 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Zuid in Rotterdam. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Blijft u liever anoniem: ben dan M op 0800-7000.