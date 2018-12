Dongenaar rijdt met auto supermarkt binnen

De agenten kwamen door het opvallende signalement van de bestuurder en via de tenaamstelling van het kenteken snel bij de verdachte uit die in de omgeving woont. Hij is een bekende van de politie. Hij is in zijn woning aangehouden. De verdachte was onder invloed van alcohol en mogelijk andere stoffen. Naar zijn motief wordt een nader onderzoek ingesteld. Burgemeester M. Starremans heeft zich ter plaatse van het incident op de hoogte gesteld.