Twee dodelijke slachtoffers een één gewonde bij aanrijding

Op maandag 10 december 2018 om 13.25 uur werden de hulpdiensten gestuurd naar de Backer en Ruebweg in Breda. Op het viaduct boven de rijksweg A16 zou een aanrijding gebeurd zijn. Er zouden twee auto’s een aanrijding hebben gehad en één van de auto’s zou in brand staan. De brandweer begon direct met blussen maar kon niet voorkomen dat de twee inzittenden in het voertuig overleden in die brand. In de andere auto zat een persoon die gewond was en bekneld zat. De brandweer heeft deze persoon uit de auto gehaald. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd en heeft de persoon naar het ziekenhiuis gebracht.