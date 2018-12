Politie zoekt getuigen van beroving pizzabezorger

Van de verdachten is een signalement bekend. Beide mannen zijn ongeveer 20 tot 25 jaar en hebben een lichtgetinte huidskleur en een normaal postuur. Ze droegen donkere kleding.

Heeft u iets gezien? Geef dan uw tips door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook via onze website een melding maken.

2018556704 JS