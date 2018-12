Politie houdt jongen aan voor bezit vuurwerkpistool

De school kreeg een melding dat een leerling mogelijk een vuurwerkpistool in zijn tas had. Met het oog op de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers aarzelde de schoolleiding niet en nam meteen contact op met de politie. De politie was snel ter plaatse en startte een onderzoek waarbij ze het vuurwerkpistool aantroffen. De jongen moest mee naar het bureau voor verhoor en het vuurwerkpistool werd in beslag genomen.

