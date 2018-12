Ophef na verblijf in cel meisje zonder ID-bewijs

Het meisje had geen geldig ID-bewijs bij zich en is daarom meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft meerdere malen contact gezocht met haar ouders via verschillende telefoonnummers. Agenten in Soest zijn langs haar huisadres gereden waar niemand thuis was. Toen er op geen enkele manier contact te krijgen was met haar ouders, is aangeboden dat het meisje met een meerderjarige vriendin mee mocht. Zij wilde geen gegevens van een meerderjarige doorgeven, in dit geval de ouders van een vriendin. Naar aanleiding van een gesprek met het meisje maakten agenten zich zorgen om haar persoonlijke situatie. Zij vonden het daarom geen veilige optie om haar alleen midden in de nacht op straat zetten of thuis te brengen waar niemand aanwezig was. Daarom is zij uiteindelijk aangehouden voor de wet ID-bewijs en heeft een aantal uur in een ophoudcel gezeten.