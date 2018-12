Dure horloges buitgemaakt

Vanaf 1 november tot nu hebben deze straatroven plaatsgevonden in zuid (3), west (2), oost (2), en centrum (1). Onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van een zelfde dadergroep. De berovingen gaan over het algemeen gepaard met geweld (schoppen en slaan) en vinden plaats in de nachtelijke uren. De daders verplaatsen zich in de meeste gevallen op een scooter en dragen een helm en/of gezichtsbedekkende kleding.

Forensische Opsporing doet ter plaatse sporenonderzoek. De recherche vraagt de beelden in de omgeving op en bekijkt deze grondig op een mogelijke herkenning. Daar waar nodig deelt de recherche de beelden eerst intern en daarna extern in de lokale opsporingsprogramma’s of via onze sociale mediakanalen.