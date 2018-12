Straatroof duur horloge Oosterpark

De politie is op zoek naar de verdachten. Het signalement is als volgt:

Verdachte 1

Vermoedelijk man

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.75 meter lang

Licht getinte huidskleur

Donker krullend haar

Donkere kleur jas met capuchon

Spijkerbroek met gaten aan de voorzijde

Schoudertas beige achtig gekleurd, merk onbekend

Verdachte 2

Vermoedelijk man

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.75 meter lang

Licht getinte huidskleur

Kort donker haar

Donkere kleur jas

De recherche onderzoekt de camerabeelden in de buurt van de woning. Daarnaast komen de rechercheurs graag in contact met getuigen van deze straatroof. Heeft u informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.