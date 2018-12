Inbreker haalt nat pak aan Goudse Westerkade

De melder kon een duidelijke omschrijving geven van de verdachte. Na een korte achtervolging te voet door de noodhulpsurveillance sprong de verdachte het water in aan de Westerkade. De rugtas die de verdachte bij zich droeg is door de politie uit het water gehaald. In de natte tas van de verdachte zaten goederen die afkomstig waren uit de woning.

Omdat de verdachte mogelijk zijn zakken had geleegd in het water is de brandweer ingeschakeld. Brandweerduikers hebben vervolgens het water afgezocht naar voorwerpen. Er is door hen geen buit aangetroffen. De verdachte is een 28-jarige man woonachtig in Amsterdam. Hij is overgebracht naar het politiebureau van Gouda.