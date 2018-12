Politie treft ravage aan na explosie in flat

Toen de politie arriveerde, troffen zij een puinhoop aan waarbij er tientallen brievenbussen verwoest op de grond lagen. Uit buurtonderzoek is gebleken dat het vermoedelijk om drie of vier jongens gaat die in het donker gekleed waren. De politie hoopt dat meer getuigen kunnen helpen bij het vinden van de verdachten.

Vuurwerk is mooi, maar ook gevaarlijk. De consequenties van het afsteken van vuurwerk kunnen groot zijn: niet alleen voor mensen die gewond raken, maar ook voorwerpen, huizen en voertuigen die verwoest kunnen worden.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere bruikbare informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.