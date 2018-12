Identiteit slachtoffers en gewonde bekend

Bij die aanrijding, op maandag 10 december 2018 om 13.25 uur, zijn twee vrouwen overleden. Het betreft een 43-jarige vrouw uit Breda en een 28-jarige vrouw uit Rijsbergen. De gewonde betreft een 80-jarige man uit Ulvenhout. Hem is in het ziekenhuis meegedeeld dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een aanrijding met dodelijke afloop. Er is een ademtest van de verdachte afgenomen waaruit bleek dat er geen sprake was van alcoholgebruik. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.