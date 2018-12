Tientallen duizenden euro’s gevonden in Frans voertuig

Roosendaal - Maandagavond rond 23.00 uur zijn twee mannen uit Metz (F) in de Leemstraat aangehouden nadat in hun auto een aanzienlijk geldbedrag is gevonden. Tegenover de agenten konden de verdachten geen aannemelijke verklaring geven over de herkomst.