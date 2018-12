Uitzending Bureau Brabant maandag 17 december

Diefstal sieraden bij juwelier

Waalwijk - Op woensdag 10 oktober werden er voor enkele duizenden euro’s aan sieraden gestolen bij juwelier PUUR aan de Stationsstraat. Rond 16.00 uur kwam een man de winkel binnen, hij liep naar achter en keek daar rond. De man vertelde daar tegen een winkelmedewerkster dat er spullen voor hem klaar lagen. Achter de toonbank bleek inderdaad een doosje klaar te liggen met de naam die hij had opgegeven. In dat doosje zaten een gouden slavenarmband en een paar brede gouden oorbellen. De man vroeg of hij de sieraden nog een keer vast mocht houden. Toen de verkoopster de prijs noemde, draaide de man zich om en rende hij de winkel uit met de sieraden. Hij rende via een pad weg in de richting van het Sint Jansplein. Daar verloren de achtervolgende medewerksters, hem uit het oog. We hebben duidelijk beelden van deze dief en willen natuurlijk van de kijkers weten wie hij is.

Wie herkent de man? Wie heeft informatie die tot de oplossing kan leiden van die feit?

Inbraak in een geldautomaat

Grave - Op donderdag 16 augustus omstreeks 03.43 uur werd geprobeerd om in te breken in een geldautomaat op het Hofplein. Waarschijnlijk werd geprobeerd om de computer over te nemen om zo het geld uit de automaat te halen; we noemen dit ‘jackpotting’. Om 03.40 u komen er 2 mannen in beeld die de boel lijken te verkennen. Op de beelden is zichtbaar dat een forse man bezig is met handelingen bij de automaat. Enkele keren komt hierbij een soort soldeerbout in beeld en zijn er rookpluimpjes te zien. Even later gaat het licht bij de automaat uit. Hierna gaat deze man weg, komt even later terug en vertrekt dan definitief. De andere man is niet meer in beeld verschenen, hij heeft mogelijk op de uitkijk gestaan. Er werd geen geld uit de automaat gestolen, maar de schade was aanzienlijk.

Wie herkent de mannen op de beelden?

Diefstal bankpas en frauduleus pinnen

Tilburg - Op woensdag 25 juli had een 87-jarige man boodschappen gedaan bij de AH aan het Wagnerplein. Op beelden was te zien dat de 87 jarige man in zijn scootmobiel zat en afrekende met de PIN. Achter hem werd de pincode afgekeken terwijl de kassière aan de praat werd gehouden. Waar de pas van de man gestolen werd, is echter niet duidelijk. Aan de Heuvelring werd kort na de diefstal gepind door een vrouw, die we op beeld hebben. Wie herkent deze vrouw met een moedervlek op haar rechterwang?

Gewapende overval AH

Eindhoven - Op maandag 3 december rond 22.15 uur werd een gewapende overval gepleegd op de AH aan het Franz Leharplein. Het was na sluitingstijd, maar er waren nog medewerkers aanwezig. Twee van hen gingen naar buiten. Daar stond een overvaller die bij één van de medewerkers een mes op de keel duwde. Onder bedreiging moesten de medewerkers weer mee naar binnen, naar de ruimte waar de kluis stond. Hij pakte o.a. geld uit de kluis en vertrok, hierbij schopte hij nog een medewerker die op de grond lag.

De overvaller reed weg op een scooter die bij de achteruitgang stond. Hij reed over de Tartinistraat richting Bayeuxstraat.

Signalement: man van ongeveer 1.80 m, leeftijd 18 à 19 jaar, hij droeg een zwarte jas met witte pet en had een donkere sporttas bij zich. Hij reed weg op een oud model scooter met gele kentekenplaat. De scooter werd gestart met een kickstarter.

Wie herkent hem? Heeft iemand informatie over de overvaller in combinatie met de scooter?

Brandstichting in zeilboot bij Watersportvereniging De Pettelaer

Den Bosch - Op 30 januari om 14.55 uur liepen er 2 jongemannen bij het terrein van de watersportvereniging aan Zuiderstrandweg. Een van de twee ging het terrein op met een fles met een gele vloeistof in zijn handen. Hij liep naar een van de boten en liep uit beeld. Een vrijwilliger van de watersportvereniging, die ter plaatse aanwezig was, bemerkte een brandlucht en zag een brandje op een van de zeilboten. Dit kon geblust worden. De beide jongemannen waren toen al weg. De zeilboot liep hierdoor schade op. De boot stond in de nabijheid van andere boten en een opslagloods, als het vuur niet tijdig was geblust, dan had het zomaar over kunnen slaan.

Het gaat om jongens van 16 a 18 jaar oud. De ene had een rood petje en een bruine jas en droeg een frisdrankfles met een geelachtige substantie. De andere jongen droeg een petje, een jas met een neongeel/groen/grijs camouflagepatroon. Beiden hadden een blanke huidskleur.

Wie herkent de jongemannen op de beelden?

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.