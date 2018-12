Verdachte internetoplichting aangehouden

Eerder dit jaar ontving het Landelijk Meldpunt Internetoplichting diverse meldingen van oplichting. Nadat dit meldpunt de meldingen en informatie verzameld had, is het onderzoek overgedragen aan de recherche van Eenheid Limburg.



Op dat moment lagen er meldingen van gedupeerden uit Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland. De slachtoffers kochten via webshops producten als fietsen en drones. Ondanks het doen van de vereiste betalingen, ontvingen ze hun aankopen echter nooit. Onderzoek leidde uiteindelijk tot een 70-jarige Venlonaar, die vanochtend in Asten werd aangehouden. Hij wordt verdacht van internetoplichting voor een totaalbedrag van zo’n € 160.000,-.