Woninginbreker opgepakt

De verdachte van 38 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats is op 29 november jl. aangehouden. Hij is afgelopen donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van acht woninginbraken in onder andere Stein, Geleen, Swalmen en Echt-Susteren.

De politie onderzoekt nog of de verdachte nog aan andere woninginbraken gelinkt kan worden.