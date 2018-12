Cold Case 's-Gravenzande in Team West

In oktober biedt een man een camera te koop aan op Marktplaats. De overdracht van de camera vindt dan vervolgens plaats op 7 oktober bij Starbucks op het Centraal Station in Den Haag. Een vrouw betaalt de verkoper via een betaalapp op haar mobiele telefoon. Later blijkt dat er geen geld is bijgeschreven op de rekening van de verkoper. Er worden camerabeelden getoond.