Man zwaargewond bij vechtpartij; verdachte aangehouden

Rond 21.45 uur kregen de twee ruzie in Baarlo ter hoogte van de Napoleonsbaan. Getuigen belden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd met ernstig letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Het betreft een man van 27 jaar eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Wat de aanleiding voor de ruzie is geweest, is nog onduidelijk.

De toestand van het slachtoffer is momenteel niet bekend.

Tijdens het politieonderzoek ter plaatse is de Napoleonsbaan enige tijd afgesloten geweest en werd het verkeer omgeleid. Ook werd een traumaheli opgeroepen maar die is niet ingezet.