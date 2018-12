Getuigen gezocht van aanrijding met letsel

Bergen - De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval dat op maandagmiddag plaatsvond op de rotonde in de Van Blaaderenweg-Bergerweg-Dreef in Bergen. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.