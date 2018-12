Getuigenoproep straatroof Dintelstraat

De politie stelt een onderzoek in en roept getuigen op om zich te melden. Heeft u op vrijdag 7 december 2018 rond 12.00 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Dintelstraat? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.