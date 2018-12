Inbreker Den Hoorn op heterdaad aangehouden

Rond 03.20 uur kreeg de politie de melding dat er op dat moment door twee mannen ingebroken werd in een woning op het Koninginnepad in Den Hoorn. Toen de agenten op de doorgegeven locatie arriveerden, zagen zij de twee verdachten ervandoor gaan. De agenten zetten de achtervolging in en konden snel daarna één van de twee verdachten aanhouden. De andere verdachte wist te ontkomen.



Getuigen gezocht

De politie is druk bezig met het onderzoek en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van de inbraak. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844. Anoniem melden kan ook, bij M, via 0800 – 7000 of www.meldmisdaad.nl.